Спасатели предупредили об опасности лавин в Карпатах

Спасатели предупредили о высоком уровне опасности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в субботу.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как известно, в субботу и воскресенье в Украине ожидается плюсовая температура, местами дождь и мокрый снег.

Украинская правда