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ЄБРР надасть "Укрзалізниці" 150 млн євро кредиту на будівництво колії

Субота, 30 грудня 2017, 12:21

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Про це повідомили на сайті Мінінфраструктури.

"ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Відповідну угоду було підписано 30 грудня", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро. Решту 150 млн надасть Європейський інвестиційний банк, з яким підписали відповідну угоду в грудні минулого року.

За словами міністра Мінінфраструктури Володимира Омеляна, реалізація Проекту дозволить підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Це має дозволити збільшити швидкість руху вантажних поїздів на 20-25%, що зменшить термін перевезень та знизить експлуатаційні витрати.

Українська правда

Теми: УкрзалізницяЄБРРкредит
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