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ЕБРР предоставит "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи

Суббота, 30 декабря 2017, 12:21

Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныце" 150 миллионов евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка.

Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.

"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.

По словам министра Мининфраструктуры Владимира Емельяна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающего по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.

Украинская правда

Темы: УкрзализныцяЕБРРкредит
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