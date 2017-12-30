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Вища рада правосуддя: Активісти брешуть про призначених Порошенком суддів

Субота, 30 грудня 2017, 14:40

Вища рада правосуддя звинуватила у брехні активістів, які стверджують, що призначені президентом безстроково троє суддів засуджували автомайданівців.

Про це ВРП зробила допис у Facebook зі заголовком "Маленька брехня громадських активістів - все заради ПІАРу?".

Раніше адвокат та активіст Роман Маселко заявив, що президент Петро Порошенко безстроково призначив суддями С.Захарчук, М.Антонюк та М.Зелінську, які ухвалювали незаконні рішення щодо автомайданівців.

Водночас ВРП стверджує, що всі троє суддів пройшли пройшли перевірку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

"Сам по собі факт розгляду певної категорії справ не є і не може бути підставою для звільнення судді. Так само не може бути звільнення суддів списком", - зазначили там.

Також Рада надала пояснення щодо кожного з трьох суддів. Так, ВРП направила матеріали щодо судді Захарчук до ВККС, яка "не знайшла в діях судді навіть ознак дисциплінарного проступку". Щодо Антонюк Рада навела витяг зі свого рішення, де також вказується про перевірку ВККС, яка не виявила порушень.

Раніше Зелінська надіслала УП листа, в якому наголошує, що у часи Майдану нікого не позбавляла водійських прав. Водночас вона визнає, що в ті часи накладала штрафи. Саме в тому, що вона накладала штрафи на учасників Автомайдану її і звинувачують активісти. 

"Я, Зелінська Марія Борисівна, стверджую, що за 5 років роботи, а саме в період з 2010-2015 років роботи не винесла жодного рішення про позбавлення водійських посвідчень громадян за ст.122-2 КУпАП", - написала вона.

Вона також наголосила, що успішно пройшла люстраційну перевірку.

 

Українська правда

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Теми: судАвтомайданПорошенко
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