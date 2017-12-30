Порошенко: Лікуванням звільнених з полону займатимуться найкращі фахівці

Лікуванням поранених, звільнених з полону бойовиків ОРДЛО, займатимуться найкращі фахівці.

Про це 30 грудня заявив президент Петро Порошенко, який прибув до поранених, які проходять лікування у Головному воєнному клінічному госпіталі.

"Приїхав до звільнених з полону хлопців, які зараз проходять реабілітацію у Головному воєнному клінічному госпіталі. Ніхто з воїнів та заручників не залишиться сам на сам з проблемами. Лікуванням поранених займуться найкращі фахівці, я вже дав необхідні доручення", - зазначив він.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко уточнив, що лікуванням 24 звільнених з полону бійців у шпиталі "займаються найкращі лікарі".

Порошенко додав, що уповноважений президента у справах інвалідів АТО Вадим Свириденко організовує курс необхідної медико-психологічної реабілітації, а уряд "працює над підготовкою пакету соціальної допомоги пораненим військовослужбовцям та їх родинам".

"Так само обласні адміністрації отримали доручення невідкладно допомагати пораненим українським воїнам та їх родинам у вирішенні соціально-побутових питань", - додав глава держави.

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години.

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін заручниками не відбувався вже близько 15 місяців.

Українська правда