Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Лікуванням звільнених з полону займатимуться найкращі фахівці

Субота, 30 грудня 2017, 14:56

Лікуванням поранених, звільнених з полону бойовиків ОРДЛО, займатимуться найкращі фахівці.

Про це 30 грудня заявив президент Петро Порошенко, який прибув до поранених, які проходять лікування у Головному воєнному клінічному госпіталі.

"Приїхав до звільнених з полону хлопців, які зараз проходять реабілітацію у Головному воєнному клінічному госпіталі. Ніхто з воїнів та заручників не залишиться сам на сам з проблемами. Лікуванням поранених займуться найкращі фахівці, я вже дав необхідні доручення", - зазначив він.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко уточнив, що лікуванням 24 звільнених з полону бійців у шпиталі "займаються найкращі лікарі".

Порошенко додав, що уповноважений президента у справах інвалідів АТО Вадим Свириденко організовує курс необхідної медико-психологічної реабілітації, а уряд "працює над підготовкою пакету соціальної допомоги пораненим військовослужбовцям та їх родинам".

"Так само обласні адміністрації отримали доручення невідкладно допомагати пораненим українським воїнам та їх родинам у вирішенні соціально-побутових питань", - додав глава держави. 

 

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години. 

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін заручниками не відбувався вже близько 15 місяців.

Українська правда 

Теми: ПорошенкополоненіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: