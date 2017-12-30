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Порошенко продовжив мораторій на продаж земель с/г призначення

Субота, 30 грудня 2017, 21:17
Порошенко продовжив мораторій на продаж земель с/г призначення

Президент Петро Порошенко підписав закон, що продовжується на 1 рік дію мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави 30 грудня.

Документ вносить зміни до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України, який Верховна Рада ухвалила 7 грудня. 

"Реалізація закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", - зазначено у повідомленні прес-служби.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Теми: землязаконодавствоПорошенко
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