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В пяти российских городах эвакуировали ТЦ из-за угрозы взрыва

Суббота, 30 декабря 2017, 22:25

В Саратове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Волгограде эвакуировали торговые центры после анонимных звонков о заложенных там бомбах.

Как сообщает "Интерфакс", в целом было эвакуировано три ТЦ в Екатеринбурге, 6 - в Воронеже, 2 - в Саратове, 5 - в Ростове-на-Дону и 3 - в Нижнем Новгороде. Там же провели эвакуацию в здании аэропорта.

Полиция начала проверку в зданиях, где до эвакуации находилось много людей.

В Нижнем Новгороде проверка показала,  что сообщения о бомбах были ложными.

Ранее 30 декабря эвакуацию после анонимных звонков проводили в торговых центрах Новосибирска и Красноярска. Полиция проверила здания и не обнаружила взрывных устройств.

Темы: Росcиятеракт
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