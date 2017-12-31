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НАБУ затримало на хабарі директора Інституту агроекології

Неділя, 31 грудня 2017, 03:58
НАБУ затримало на хабарі директора Інституту агроекології

Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

Про це стало відомо зі слів джерела в одному із правоохоронних відомств України, повідомляє ZAXID.NET.

Детективи НАБУ затримали Ореста Фурдичка 30 грудня у Києві в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН. Вони також провели обшуки у його робочому кабінеті та вдома.

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара.

За інформацією відомого блогера і ветерана батальйону "Донбас" Євгена Шевченка, Фурдичка затримали під час отримання 300 тис. доларів від приватного підприємця.

Загалом Фурдичко нібито вимагав у нього 500 тис. доларів "за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов’язаній із використанням земель фонду Національної академії аграрних наук України".

Нагадаємо, що 65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі.

У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУхабар
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