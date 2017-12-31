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НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии

Воскресенье, 31 декабря 2017, 03:58
НАБУ задержало на взятке директора Института агроэкологии

Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычка.

Об этом стало известно со слов источника в одном из правоохранительных ведомств Украины, сообщает ZAXID.NET.

Детективы НАБУ задержали Ореста Фурдычко 30 декабря в Киеве в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома.

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

По информации известного блогера и ветерана батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, Фурдычко задержали при получении 300 тыс. долларов от частного предпринимателя.

Всего Фурдычко якобы требовал у него 500 тыс. долларов "за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины".

Напомним, что 65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Темы: НАБУвзятка
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