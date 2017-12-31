Чоловік, який захопив відділення пошти у Харкові, робив "передбачення"

Володимир Безух, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові, уявляв себе як ясновидця й екстрасенса у 2014 році.



На відеозаписі, оприлюдненому в квітні 2014 року, він пророкував громадянську війну в Україні й епідемію.



Безух казав, що Володимир Путін не зупиниться – і війна в Україні триватиме понад 3 роки.



Також він пророкував вибух трубопроводу в Балтійському морі і сибірську виразку в Росії.



За словами Безуха, "армагеддон" міг статися у 2017 році.





Як відомо, вдень 30 грудня в Харкові Володимир Безух захопив відділення "Укрпошти" на вулиці Шевченка, взявши в заручники людей і погрожуючи вибухівкою. До вечора будівлю і людей звільнили, а зловмисника затримали



Як пише Медиапорт, серед переговорників були батько "терориста", якого він не слухав, і знайомий зі школи, психолог Вадим Безуглий, який розмовляв зі зловмисником через двері, вікно й телефоном.



За словами Безуглого, Безух був п'яний, перебуваючи на пошті, і його стан можна описати як "галюциногенну маячню".



"Достукатися до нього я пробував різними способами. Поки він трохи не заспокоївся, це все було марно. Щойно він став контактним, став розмовляти, це все закінчилося протягом 10-15 хвилин", – сказав психолог, який знав Безуха понад 20 років.



"Я його умовляв, я говорив із ним суворо, я пробував все, аби його розговорити... Мені хотілося б вірити, що він заспокоївся завдяки мені, але, швидше за все, перестала діяти горілка, ослабло сп'яніння", – додав Безуглий.



А місцевий житель Василь розповів журналістам, що знайомий із "терористом" ще зі школи і часто бачив його нетверезим.



"Його звуть Вова, кличка - "Безя"... Ну, він все вживає... Не працював він. Я нещодавно його зустрів. Каже: мені потрібно в тюрму. Я кажу: для чого? Він каже: треба. Буквально три дні минуло – і захопилася пошта", – розповів Василь.



За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, Безуху загрожує 7-15 років.