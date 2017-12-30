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Невідомий у захопленій "Укрпошті" розповідав заручникам про варіанти вибуху

Субота, 30 грудня 2017, 18:37
Невідомий у захопленій Укрпошті розповідав заручникам про варіанти вибуху

Невідомий, який захопив відділення "Укрпошти" у Харкові, розповідав заручникам про варіанти спрацювання вибухівки, яку він надягнув на себе. 

Відео його спілкування з заручниками з'явилося у мережі ввечері 30 грудня. 

За його словами, у вибухівці - "кілька тисяч речовин". У разі, якщо його рука втомиться, щоб тримати запобіжник, він переключить його на "спеціальну педальку", що завадить "несанкціонованому вибуху".

За даними джерел УП у правоохоронних органах, чоловік, який взяв заручників у відділенні "Укрпошти" - 1977 року народження, раніше судимий. 

Наразі для переговорів з чоловіком, який погрожує застосувати вибухівку у відділенні "Укрпошти", привезли його батька, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. 

"На місці працюють психологи, правоохоронці проводять усі необхідні заходи для звільнення тих, хто досі залишається всередині. Група "поліції діалогу" продовжує перемовини з правопорушником, який забарикадувався у приміщенні відділення "Укрпошти", взявши у заручники людей", - зазначив він.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про його вимоги нічого відомо не було. 

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців. 

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Українська правда

Теми: ХарківУкрпоштанадзвичайна подія
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