Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стан одного з шахтарів, які голодують у Павлограді, погіршився

Неділя, 31 грудня 2017, 09:23

Стан здоров’я гірника Володимира Бугайова, одного із шахтарів компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля", які другу добу голодують у Павлограді Дніпропетровської області, погіршився.

Учаснику акції протесту довелось викликати швидку, повідомили "Радіо Свобода" в незалежній профспілці у суботу вночі.

За словами самого Володимира Бугайова, у нього різко піднявся тиск.

Медики швидкої допомоги, котрі приїхали на виклик, надали допомогу – зробили ін’єкцію й дали пігулки. Бугайов зазначив, що зараз його стан стабілізувався.

Обоє учасників голодування лишаються на місці проведення акції – у будівлі мерії.

"З нами поспілкувався міський голова Анатолій Вершина, побажав нам успіху і пішов на вихідні. З адміністрації підприємства з нами ніхто не зв’язувався", – сказав "Радіо Свобода" Володимир Бугайов.

Він також заявив про наміри перебувати в будівлі міськради й надалі і не припиняти голодування "до виконання вимог".

Стан другого учасника акції Андрія Карпенка задовільний.

Із тими, хто вдався до голодування, щоночі чергують члени профспілки.

29 грудня в Павлограді двоє шахтарів компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля", гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування.

За словами Бугайова, головні їхні вимоги до адміністрації "ДТЕК – Павлоградвугілля" – "припинити тиск на членів незалежної профспілки". Він зауважив, що з вересня, коли на підприємстві створили осередок незалежної профспілки, з роботи звільнили 4 її членів.

Бугайов стверджує, що "адміністрація чинила тиск" також на нього як засновника профспілки.

У компанії "ДТЕК – Павлоградвугілля" журналістів запевнили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.

Теми: шахтиакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
шахти
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Вугледар до та після. Невідома історія міста, про яке Україна та світ дізналися завдяки війні. Аудіоверсія
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: