У Кличка розповіли, як розважатимуть киян у новорічну ніч
Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.
Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
У ніч із 31 грудня на 1 січня для гостей свята виступатимуть:
- 23:00-23:40 – державний естрадно-симфонічний оркестр України,
- 23:40-23:48 – франко-український співак Поль Манандіз,
- 23:48-00:05 – до українців звернеться президент Петро Порошенко.
"Зустріч Нового Року супроводжуватиметься піротехнічним шоу", - зазначили у КМДА.
У новому році гостей Софійської площі розважатимуть:
- 00:05-01:20 – проект "Діджей з оркестром" – DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra,
- 01:20-01:35 – виступ "KOLA".
- 01:35-02:10 – виступ "Secret Avenue".
- 02:10-03:00 – виступ рок-гурту "Epolets".
У рамках масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії" до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.
Також передбачено новорічно-різдвяні заходи у кожному районі Києва.
Як відомо, роботу столичного метро та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.