У Кличка розповіли, як розважатимуть киян у новорічну ніч

Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

У ніч із 31 грудня на 1 січня для гостей свята виступатимуть:

- 23:00-23:40 – державний естрадно-симфонічний оркестр України,

- 23:40-23:48 – франко-український співак Поль Манандіз,

- 23:48-00:05 – до українців звернеться президент Петро Порошенко.

"Зустріч Нового Року супроводжуватиметься піротехнічним шоу", - зазначили у КМДА.

У новому році гостей Софійської площі розважатимуть:

- 00:05-01:20 – проект "Діджей з оркестром" – DeluxeSound Dj’s & Kyiv Fantastic Orchestra,

- 01:20-01:35 – виступ "KOLA".

- 01:35-02:10 – виступ "Secret Avenue".

- 02:10-03:00 – виступ рок-гурту "Epolets".

У рамках масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії" до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі та Володимирському проїзді.

Також передбачено новорічно-різдвяні заходи у кожному районі Києва.

Як відомо, роботу столичного метро та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.