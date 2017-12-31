Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличко рассказали, как будут развлекать киевлян в новогоднюю ночь

Воскресенье, 31 декабря 2017, 10:32

Для киевлян и гостей столицы, которые решили праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В ночь с 31 декабря на 1 января для гостей праздника выступят:

- 23:00-23:40 – государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины,

- 23:40-23:48 – франко-украинский певец Поль Манандиз,

- 23:48-00:05 – к украинцам обратится президент Петр Порошенко.

"Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу", - отметили в КГГА.

В новом году гостей Софийской площади будут развлекать:

- 00:05-01:20 – проект "Диджей с оркестром" - DeluxeSound Dj's & Kyiv Fantastic Orchestra,

- 01:20-01:35 – выступление "KOLA".

- 01:35-02:10 – выступление "Secret Avenue".

- 02:10-03:00 – выступление рок-группы "Epolets".

В рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии" до 14 января 2018 года будут работать также локации на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Также предусмотрены новогодне-рождественские мероприятия в каждом районе Киева.

Как известно, в новогоднюю ночь работа столичного метро и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа.

Темы: Киевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: