У Чернігові вкрали бронзовий бюст Пушкіна

У місті Чернігів у ніч на 31 грудня невідомі вкрали бронзовий бюст Олександра Пушкіна.

Про це повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

"Злодії прийшли на Вал: вкрадено бюст Олександра Пушкіна", - написав він.

Як відомо, пам'ятник Пушкіну був встановлений в історичному середмісті Чернігова – на Валу – 25 вересня 1900 року.

Пам'ятник являв собою бронзовий бюст заввишки 1,5 м, встановлений на гранітному п'єдесталі заввишки 2,8 м.

Пам'ятник Пушкіну у Чернігові Фото з вікіпедії

Як відомо, 18 грудня у Чернігові викрали бронзове погруддя з могили українського письменника Михайла Коцюбинського.