В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

"Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина", - написал он.

Как известно, памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова – на Валу – 25 сентября 1900 года.

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

Памятник Пушкину в Чернигове Фото с Википедии

Как известно, 18 декабря в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского.