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В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

Воскресенье, 31 декабря 2017, 10:58

В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

"Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина", - написал он. 

Как известно, памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова – на Валу – 25 сентября 1900 года. 

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м. 

 
Памятник Пушкину в Чернигове
Фото с Википедии

Как известно, 18 декабря в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черниговкультуракриминал
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