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В Японії розробляють 4 варіанти війни з КНДР

Неділя, 31 грудня 2017, 11:42

Японський уряд розглядає можливість початку повномасштабної війни на Корейському півострові.

Про це в неділю повідомило агентство Kyodo, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, серед варіантів розвитку подій: вторгнення сил Південної Кореї в КНДР, ракетний удар Північної Кореї по Японії, зіткнення сил КНДР і Південної Кореї, а також попереджуючий удар США по КНДР.

У разі початку військових дій Японія зможе задіяти механізм колективної безпеки і отримати підтримку США.

Раніше стало відомо, що КНДР вирішила продовжити нарощувати ядерний потенціал.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на два джерела серед європейських структур безпеки повідомило, що російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази в останні місяці, передаючи вантаж у морі.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

Як відомо, Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Північної Кореї 22 грудня у відповідь на нещодавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети, намагаючись обмежити доступ країни до перероблених нафтопродуктів та сирої нафти, а також блокувати заробітки від працівників за кордоном.

Теми: ЯпоніяКНДР
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