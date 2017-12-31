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В Японии разрабатывают 4 варианта войны с КНДР

Воскресенье, 31 декабря 2017, 11:42

Японское правительство рассматривает возможность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на два источника среди европейских структур безопасности сообщил, что российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею меньшей мере три раза в последние месяцы, передавая груз в море.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

Как известно, Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи 22 мая в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанных нефтепродуктов и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.

Темы: ЯпонияКНДР
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