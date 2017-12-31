Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безвіз і звільнення бранців: Клімкін озвучив головні здобутки 2017 року

Неділя, 31 грудня 2017, 12:30

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав запровадження Європейським союзом безвізового режиму та звільнення українських заручників головними досягненнями у 2017 році.

Про це він сказав у відеозверненні на своєму каналі в YouTube.

"Це був рік особливих емоцій, в тому числі дуже позитивних емоцій. Я згадую обличчя українців, які 11 червня перший раз перетинали кордон Європейського союзу, безвіз.

Я згадую рукостискання з Ахтемом Чийгозом і Ільми Умеровим після їх звільнення. Згадую обличчя наших звільнених бранців. Нам потрібно більше таких позитивних емоцій. Нам потрібно більше такого драйву у майбутньому", - підкреслив Клімкін.

Він висловив вдячність українським дипломатам за роботу у минулому році.

"І для нас, для дипломатів, це також був особливий рік. 100 років українській дипломатії. Я хочу подякувати, щиро подякувати кожному члену нашої чудової дипломатичної команди, але також всім, хто працював з нами, друзям дипломатії, заради того, щоб нам вдалося зробити дуже багато в цьому  році. Працюємо так само у наступному році", - відзначив міністр.

"Олександр Шульгін - перший очільник нашого дипломатичного відомства, колись у 1930 році у Парижі у вигнанні написав: "Коли Україна буде вільною, вона буде членом Європейського союзу, оскільки він буде існувати", - сказав глава МЗС, додавши, що слова Шульгіна звучать як заповіт. 

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: