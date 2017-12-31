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Харків: Безух у суді заявив, що ні про що не шкодує

Неділя, 31 грудня 2017, 16:46

Володимир Безух, заарештований за захоплення заручників, заявив, що не шкодує про подію, що сталася у відділенні "Укрпошти" у Харкові 30 грудня. 

Про це Безух заявив під час судового засідання 31 грудня, пише Укрінформ.

При цьому на запитання журналістів про мотиви захоплення відділення зв'язку з людьми Безух не відповідав або говорив: "Ви не зрозумієте".

У свою чергу адвокат Безуха Олена Найденова заявила після засідання суду, що рішення про подачу апеляції на запобіжний захід буде подано після того, як це рішення буде узгоджено з підзахисним. 

Як відомо,  31 грудня суд обрав запобіжний захід Володимиру Безуху, який 30 грудня захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові -  тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківУкрпоштанадзвичайна подіясуд
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