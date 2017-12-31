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Синоптики пообіцяли теплий початок року

Неділя, 31 грудня 2017, 19:59

Найближчої доби, 1 січня 2018 року, погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у понеділок на Закарпатті, в Карпатах, вночі і в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, східних областях і на Приазов'ї невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу; вдень 2-7 тепла, на Прикарпатті та на крайньому півдні 8-10 тепла.

У Києві - вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі близько 0, вдень 4-6 тепла.

На вівторок синоптики прогнозують у західних, північних областях дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу; вдень 2-7 тепла.

У Києві - вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 0-2 тепла, вдень 3-5 вище нуля.

Теми: погода
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