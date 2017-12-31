Синоптики пообещали теплое начало года

В ближайшие сутки, 1 января 2018 года, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в понедельник на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и на Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге 8-10 тепла.

В Киеве – ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; температура ночью около 0, днем 4-6 тепла.

На вторник синоптики прогнозируют в западных, северных областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла.

В Киеве – ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-2 тепла, днем 3-5 выше нуля.