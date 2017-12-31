Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики пообещали теплое начало года

Воскресенье, 31 декабря 2017, 19:59

В ближайшие сутки, 1 января 2018 года, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, в понедельник на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и на Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге 8-10 тепла.

В Киеве – ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; температура ночью около 0, днем 4-6 тепла.

На вторник синоптики прогнозируют в западных, северных областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза; днем 2-7 тепла.

В Киеве – ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-2 тепла, днем 3-5 выше нуля.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: