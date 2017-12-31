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Імунітет до сибірської виразки виявили у солдата-перебіжчика з КНДР

Неділя, 31 грудня 2017, 20:37

Південнокорейська влада підтвердили, що у перебіжчика з Північної Кореї є антитіла до збудника сибірської виразки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

"Антитіла до сибірської виразки виявлено в крові північнокорейського солдата, який перейшов в цьому році", - наводять ЗМІ слова неназваного чиновника.

При цьому він не став уточнювати, про якого саме з перебіжчиків йдеться. За його словами, військовослужбовцю, ймовірно, була зроблена спеціальна вакцина, в результаті чого він виробив імунітет до цього захворювання.

Як стверджують ЗМІ, цей факт може свідчити про те, що влада КНДР має збудник сибірської виразки, який можуть використовувати як біологічну зброю.

У Сеулі дуже стурбовані цим, тому що поки не мають вакцини від сибірської виразки.

"Очікується, що вакцина буде розроблена лише до кінця 2019 року", - сказав представник південнокорейського міністерства оборони.

У грудні японська газета "Асахі сімбун" писала, що в США вважають, що Північна Корея проводить випробування біологічної зброї. У Сполучених Штатах начебто вважають, що КНДР може начиняти боєголовки своїх ракет небезпечними бацилами.

У свою чергу в Пхеньяні подібні заяви спростували і сказали, що "помстяться" Вашингтону за такі звинувачення.

Як відомо, північнокорейські солдати нерідко перебігають на бік Південної Кореї. Останній відомий такий випадок стався в середині грудня.

Теми: КНДРПівденна Кореязброя
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