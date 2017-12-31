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Иммунитет к сибирской язве обнаружили у солдата-перебежчика из КНДР

Воскресенье, 31 декабря 2017, 20:37

Южнокорейские власти подтвердили, что у перебежчика из Северной Кореи есть антитела к возбудителю сибирской язвы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"Антитела к сибирской язве обнаружены в крови северокорейского солдата, который перебежал в этом году", - приводят СМИ слова неназванного чиновника.

При этом он не стал уточнять, о каком именно из перебежчиков идет речь. По его словам, военнослужащему, вероятно, была сделана специальная вакцина, в результате чего он выработал иммунитет к этому заболеванию.

Как утверждают СМИ, этот факт может свидетельствовать о том, что власти КНДР имеют возбудитель сибирской язвы, который могут использовать как биологическое оружие.

В Сеуле очень обеспокоены этим, так как пока не имеют вакцины от сибирской язвы.

"Ожидается, что вакцина будет разработана лишь к концу 2019 года", - сказал представитель южнокорейского министерства обороны.

В декабре японская газета "Асахи симбун" писала, что в США считают, что Северная Корея проводит испытания биологического оружия. В Соединенных Штатах будто думают, что КНДР может начинять боеголовки своих ракет опасными бациллами.

В свою очередь в Пхеньяне подобные заявления опровергли и сказали, что "отомстят" Вашингтону за такие обвинения.

Как известно, северокорейские солдаты нередко перебегают на сторону Южной Корею. Последний известный такой случай произошел в середине декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРЮжная Кореяоружие
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