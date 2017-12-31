Супрун розповіла, як встояти перед "харчовою облогою" на свята

Виконувачка обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як правильно харчуватися на під час "харчової облоги" на свята.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Новорічний стіл буває схожий на "харчову облогу", з купою смачної їжі, де хочеться покуштувати все й одразу. У цей час важливо намагатися максимально збалансувати харчування, щоб святковий стіл не наніс надто сильного удару по вашому здоров’ю". - наголосила вона.

Супрун радить під час кожного прийому їжі слідкувати за тим, щоб раціон містив достатню кількість клітковини та білків, що стабілізує рівень цукру в крові.

Також керівниця МОЗ радить пити зелений чай для покращення метаболізму та спалювання жирів.

"Їжте яблука. Це чудове джерело клітковини, що забезпечить відчуття ситості. Узагалі не варто забувати про фрукти. Вони допоможуть уникнути зневоднення організму та активізують роботу кишківника. Включайте до свого раціону бобові, наприклад, сочевицю. Вони містять велику кількість білків, зменшують ризик розвитку запальних процесів в організмі, сприяють зниженню рівня холестерину та відчуттю ситості", - наголосила Супрун.

Також вона пише, що потрібно пити достатньо води не лише, щоб попередити зневоднення організму, але і щоб заповнити шлунок та забезпечити відчуття ситості.

Окрім того, Супрун радить для "перекусу" обрати горішки замість печива та надавати перевагу чорному шоколаду, який сприяє метаболізму та зниженню рівня стресу.

Від алкоголю керівниця МОЗ радить взагалі відмовитись, "адже безпечної дози алкоголю не існує".

Українська правда