Супрун рассказала, как устоять перед "пищевой осадой" на праздники

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно питаться во время "пищевой осади" на праздники.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Новогодний стол бывает похож на "пищевую осаду", с кучей вкусной еды, где хочется отведать все и сразу. В это время важно стараться максимально сбалансировать питание, чтобы праздничный стол не нанес слишком сильный удар по вашему здоровью". - подчеркнула она.

Супрун советует во время каждого приема пищи следить за тем, чтобы рацион содержал достаточное количество клетчатки и белков, что стабилизирует уровень сахара в крови.

Также руководитель Минздрава советует пить зеленый чай для улучшения метаболизма и сжигания жиров.

"Ешьте яблоки. Это прекрасный источник клетчатки, которая обеспечит ощущение сытости. Вообще не стоит забывать о фруктах. Они помогут избежать обезвоживания организма и активизируют работу кишечника. Включайте в свой рацион бобовые, например, чечевицу. Они содержат большое количество белков, уменьшают риск развития воспалительных процессов в организме, способствуют снижению уровня холестерина и ощущению сытости", - подчеркнула Супрун.

Также она пишет, что нужно пить достаточно воды не только, чтобы предупредить обезвоживание организма, но и чтобы заполнить желудок и обеспечить ощущение сытости.

Кроме того, Супрун советует для "перекуса" выбрать орешки вместо печенья и отдавать предпочтение черному шоколаду, который способствует метаболизму и снижению уровня стресса.

От алкоголя руководитель Минздрав советует вообще отказаться, "ведь безопасной дозы алкоголя не существует".

Украинская правда