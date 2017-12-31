Шведи показали найпопулярніші слова в 2017 році

Лінгвістична рада шведської мови опублікувала список найпопулярніших слів і висловів 2017 року, включивши туди "спіннер", "СПА в лісі", "серіальну зраду", "фейкові новини".

Про це повідомляє європейський портал "Локал", передає Інтерфакс-Україна.

Видання зазначає, що на формування списку популярних у 2017 році слів багато в чому вплинули міжнародні події і явища в політиці та суспільстві, а також відображення, яке вони знайшли в шведській культурі.

Один з таких прикладів - "фейкові новини", словосполучення, здобуло неймовірну популярність в ЗМІ і в політиків після того, як його часто почав активно використовувати президент США Дональд Трамп. Тепер в шведській мові з'явилося своє власне висловлювання, що несе даний сенс.

Крім того, в 2017 році шведи також не оминули увагою "спіннер" - іграшку, що крутиться і яка стала популярною у всьому світі в минулому році, а також популярність набрало слово "пансексуальність", що виражає собою потяг до людей незалежно від їх статі та гендерної ідентичності.

Також в 2017 році шведські пари часто звинувачували один одного в так званій "серіальній невірності" або "серіальній зраді". Цей вислів не має відношення до зради коханого з іншою людиною, його шведи вживали в мові, щоб описати ситуацію, коли їхній партнер подивився епізод улюбленого телесеріалу пари сам, не дочекавшись коханого.

Ще одним популярним словосполученням в Швеції в минулому році стало "депортація умінь", що описує часті випадки депортації кваліфікованих мігрантів, чиї навички цінуються на ринку праці, через незначні порушення, допущені їх роботодавцями в контрактах або будь-яких інших офіційних документах.

Завдяки тому, що 55% території Швеції покрито лісами, в останній рік серед жителів країни стали популярні "СПА-послуги в лісі", що дозволяють поєднати приємні процедури і єднання з природою.

Видання також повідомляє, що в минулому році шведи часто "веганізували" їжу, тобто, замінювали м'ясо в будь-яких традиційних стравах продуктами рослинного походження, а місцеві лікарі жартували над "спеціентамі" - пацієнтами, що стали фахівцями в своїх хворобах і, за їхніми думку, які не потребують допомоги лікарів.