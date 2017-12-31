Шведы показали самые популярные слова в 2017 году

Лингвистический совет шведского языка опубликовал список самых популярных слов и выражений 2017 года, включив туда "спиннер", "СПА в лесу", "сериальная измена", "фейковые новости".

Об этом сообщает европейский портал "Локал", передает Интерфакс-Украина.



Издание отмечает, что на формирование списка популярных в прошедшем году слов во многом оказали влияние международные события и явления в политике и обществе, а также отражение, которое они нашли в шведской культуре.

Один из таких примеров - "фейковые новости", словосочетание, снискавшее невероятную популярность в СМИ и у политиков после того, как его часто начал активно использовать президент США Дональд Трамп. Теперь в шведском языке появилось свое собственное выражение, несущее данный смысл.



Кроме того, в 2017 году шведы также не обошли вниманием "спиннер" - крутящуюся игрушку, ставшую популярной во всем мире в прошлом году, а также популярность набрало слово "пансексуальность", выражающее собой влечение к людям вне зависимости от их пола и гендерной идентичности.



Также в 2017 году шведские пары часто обвиняли друг друга в так называемой "сериальной неверности" или "сериальной измене". Это выражение не имеет отношения к измене возлюбленному с другим человеком, его шведы употребляли в речи, чтобы описать ситуацию, когда их партнер посмотрел эпизод любимого телесериала пары в одиночку, не дождавшись возлюбленного.



Еще одним популярным словосочетанием в Швеции в прошедшем году стало "депортация умений", описывающее участившиеся случаи депортации квалифицированных мигрантов, чьи навыки ценятся на рынке труда, из-за незначительных нарушений, допущенных их работодателями в контрактах или любых других официальных документах.



Благодаря тому, что 55% территории Швеции покрыто лесами, в последний год среди жителей страны стали популярны "СПА-услуги в лесу", позволяющие совместить приятные процедуры и единение с природой.



Издание также сообщает, что в прошлом году шведы часто "веганизировали" еду, то есть, заменяли мясо в каких-либо традиционных блюдах продуктами растительного происхождения, а местные врачи подтрунивали над "специентами" - пациентами, ставшими специалистами в своих болезнях и, по их мнению, не нуждающимися в помощи докторов.