Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шведы показали самые популярные слова в 2017 году

Воскресенье, 31 декабря 2017, 21:06

Лингвистический совет шведского языка опубликовал список самых популярных слов и выражений 2017 года, включив туда "спиннер", "СПА в лесу", "сериальная измена", "фейковые новости".

Об этом сообщает европейский портал "Локал", передает Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что на формирование списка популярных в прошедшем году слов во многом оказали влияние международные события и явления в политике и обществе, а также отражение, которое они нашли в шведской культуре.

Один из таких примеров - "фейковые новости", словосочетание, снискавшее невероятную популярность в СМИ и у политиков после того, как его часто начал активно использовать президент США Дональд Трамп. Теперь в шведском языке появилось свое собственное выражение, несущее данный смысл.

Кроме того, в 2017 году шведы также не обошли вниманием "спиннер" - крутящуюся игрушку, ставшую популярной во всем мире в прошлом году, а также популярность набрало слово "пансексуальность", выражающее собой влечение к людям вне зависимости от их пола и гендерной идентичности.

Также в 2017 году шведские пары часто обвиняли друг друга в так называемой "сериальной неверности" или "сериальной измене". Это выражение не имеет отношения к измене возлюбленному с другим человеком, его шведы употребляли в речи, чтобы описать ситуацию, когда их партнер посмотрел эпизод любимого телесериала пары в одиночку, не дождавшись возлюбленного.

Еще одним популярным словосочетанием в Швеции в прошедшем году стало "депортация умений", описывающее участившиеся случаи депортации квалифицированных мигрантов, чьи навыки ценятся на рынке труда, из-за незначительных нарушений, допущенных их работодателями в контрактах или любых других официальных документах.

Благодаря тому, что 55% территории Швеции покрыто лесами, в последний год среди жителей страны стали популярны "СПА-услуги в лесу", позволяющие совместить приятные процедуры и единение с природой.

Издание также сообщает, что в прошлом году шведы часто "веганизировали" еду, то есть, заменяли мясо в каких-либо традиционных блюдах продуктами растительного происхождения, а местные врачи подтрунивали над "специентами" - пациентами, ставшими специалистами в своих болезнях и, по их мнению, не нуждающимися в помощи докторов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: