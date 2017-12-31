Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення

Неділя, 31 грудня 2017, 22:59
Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення

Президент Петро Порошенко пообіцяв забезпечити у новому році політичну стабільність та підвищити рівень життя, відчутний для кожного українця.

Про це він сказав у своєму новорічному привітанні.

Перед президентом українців привітав із Новим роком заступник голови Меджлісу, звільнений із російської в'язниці Ахтем Чийгоз, який звернувся до кримських татар зі словами підтримки, запевняючи, що скоро Крим повернеться до своєї Батьківщини - України, а також воїн-спортсмен Павло Будаєвський, який виграв 4 золоті медалі на Іграх Нескорених та народна артистка України Ада Роговцева.

Петро Порошенко першими у своїй промові згадав українців, які днями повернулися з полону ОРДЛО.

"Дорогі українці! Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних і близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень", - сказав президент.

Він також привітав українських воїнів, і пообіцяв  надалі зміцнювати "нову армію - нашу гордість і нашу славу".

Крім того Порошенко звернувся до жителів Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"І крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання нехай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім - Україна! А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час, проженемо і покараємо", - сказав президент.

Він передав слова вітання для міжнародних партнерів - США, Канади та Євросоюзу, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії та згадав минулорічні досягнення - і  рішення стокгольмського арбітражу,  на користь "Нафтогазу" щодо газових контрактів з "Газпромом" за 2009 рік, та безвізовий режим з країнами Євросоюзу.

"Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно здійснилося. Нехай не без помилок, але рухаємося вперед. І після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку", - зазначив Порошенко .

Він додав, що у новому році "уряд має прискорити темпи зростання", бо "потрібно підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців".

За словами Порошенка,  він, як президент, у наступному році забезпечить "політичні умови необхідні для економічного піднесення".

Україська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкопрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: