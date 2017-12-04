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Поліція не зафіксувала порушень на акції біля NewsOne – МВС

Понеділок, 4 грудня 2017, 10:24

Співробітники поліції Києва відреагували на заяву телеканалу NewsOne, яка надійшла напередодні, проте не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.

Про це сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в понеділок вранці.

"Заява каналу була зареєстрована в єдиному журналі обліку заяв та повідомлень, після чого поліція оглянула місце подій і прийшла до висновку, що фактів правопорушень немає, а значить підстав вносити в ЄРДР за будь-якою статтею немає", – сказав він.
 
При цьому Шевченко додав, що "поліція продовжує забезпечувати порядок і безпеку на місці подій".

Раніше в понеділок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав активістів, які заблокували в 3 грудня в Києві телеканал NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївполіціяскандалтелебачення
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