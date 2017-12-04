Поліція не зафіксувала порушень на акції біля NewsOne – МВС

Співробітники поліції Києва відреагували на заяву телеканалу NewsOne, яка надійшла напередодні, проте не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.



Про це сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в понеділок вранці.



"Заява каналу була зареєстрована в єдиному журналі обліку заяв та повідомлень, після чого поліція оглянула місце подій і прийшла до висновку, що фактів правопорушень немає, а значить підстав вносити в ЄРДР за будь-якою статтею немає", – сказав він.



При цьому Шевченко додав, що "поліція продовжує забезпечувати порядок і безпеку на місці подій".



Раніше в понеділок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав активістів, які заблокували в 3 грудня в Києві телеканал NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.