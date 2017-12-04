Аваков закликає припинити блокувати "NewsOne"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає припинити блокування телеканалу "NewsOne".



Про це він написав у Twitter вранці 4 грудня.

Міністр заявив, що "Мураєв мерзотник і провокатор".



"Звертаюся до протестувальників: блокування NewsOne потрібно припинити – не варто з негідників робити страждальців", – написав Аваков.



На його думку, "власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей".



Голова МВС додав, що Нацполіція ухвалить рішення щодо ситуації в межах компетенції.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsOne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".

Також блокувальники вимагають від NewsOne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsOne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.