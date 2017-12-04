Порошенко заступився за Newsone

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу Newsone, який заблокували активісти.

Його позицію з цього приводу публікує у Facebook його прес-служба.

"Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни-агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях, як оцінка Революції гідності", - цитуються у дописі його слова.

Президент вважає, що іноді такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору", - зазначив він.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал Newsоne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".

Також блокувальники вимагають від Newsоne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти Newsоne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.