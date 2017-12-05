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Аваков: Плівки Курченка-Саакашвілі - це перебір

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:05

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що розмови соратників бізнесмена-втікача Сергія Курченка та екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, які оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко, занадно цинічні "навіть для української політики".

Як відомо, 5 грудня генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. 

Як відомо, у понеділок правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВССаакашвіліКурченко
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