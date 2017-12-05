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Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:19
Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі

Вісім народних депутатів причетні до втечі Міхеіла Саакашвілі з-під варти працівників СБУ.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко виступаючи у Верховні Раді України.

"Біля під'їзду будинку (де затримували Саакашвілі – ред.) скупчилися менше сотні активістів, які не були обізнані із фінансовими зв’язками Саакашвілі з оточенням Януковича і вимагали його звільнення", - сказав він.

"5 працівників СБУ були оточені цим натовпом. Ще 7 були відрізані в іншому автомобілі і, на жаль, без достатнього підкріплення з боку Національної поліції закінчилося все це втечею з-під варти Міхеіла Саакашвілі, що саме собою є злочином", - додав Луценко.

"Також кримінальними діяннями ми вважаємо і про це вже зареєстровані кримінальні провадження діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави правоохоронцями СБУ. Серед них діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак", - сказав він.

За словами Луценка, зараз не можна говорити про будь-які підозри нардепам.

"Слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, що призвели до втечі з-під варти людини, яка обґрунтовано має отримати підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину", - сказав Луценко.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що українські спецслужби зірвали план "руської зими" в Києві, але деякі українські політики продовжують грати в небезпечні ігри.   

Читайте детальніше: Затримання Саакашвілі

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліВерховна Рада
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