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Луценко заявив про "зрив руської зими в Києві": Далі буде

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:43

Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що українські спецслужби зірвали план "руської зими" в Києві, але деякі українські політики продовжують грати в небезпечні ігри.

Про це він сказав на брифінгу 5 грудня.

"Ми змогли усунути небезпеку розвитку силового сценарію. Думаю, що спецслужбам треба подякувати за спокій на вулицях Києва і нейтралізацію московського плану руської зими у Києві", – сказав Луценко.

"Хочу підкреслити, що це лише одна частина цього плану. Можу сьогодні проанонсувати, що далі буде. Інші відомі на всю Україну українські політики, також вв'язалися в ще більш небезпечні ігри і ми обов'язково доповімо суспільству і про них. В час, коли буде вигідно слідству", – сказав генпрокурор.  

"На цей момент ми не маємо достатніх доказів для об'явлення підозр інших політикам", – зазначив також Луценко.

Водночас, за словами очільника ГПУ, крім кримінальної чи адміністративної відповідальності має бути і політична.

"Тих, хто протягував всупереч українському законодавству через український кордон гастролера з намірами зміни влади в Україні з побиттям силовиків. Відповідальність тих, хто, прикриваючись депутатським мандатом, прикривав цю операцією, яка обійшлася, як ми вже чули в 300 тисяч доларів", – заявив Луценко.

"Тих, хто підтримував політичний шабаш Саакашвілі… Хто зараз лежить під колесами автомобіля СБУ, не даючи людині, яка, згідно з оприлюдненими плівками, обгрунтовано підозрюється в співпраці з ОПГ Януковича, прибути на місце допиту", – наголосив генпрокурор.

Всім, хто кричить про репресії Луценко порекомендував "розділяти опозицію і співпрацю з криміналом".

"Можливо журналісти тепер по-інакшому подивляться на події останніх тижнів, коли спецслужби обгрунтовано мали стосунок до особливих екстремістів у лавах команди Саакашвілі. Цим пояснюються депортації, екстрадиції, затримання, розгляди в судах арештів", – зазначив він.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураакціїСБУСаакашвілі
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