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Сторони у Мінську не визначилися з датою обміну полоненими - ОБСЄ

Вівторок, 5 грудня 2017, 16:44

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обміну утримуваних осіб.

Про це він заявив журналістам за підсумками засідання ТКГ у вівторок в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупа з гуманітарних питань обговорювала технічні питання, пов'язані з питанням обміну утримуваних осіб. Сторони не визнач дату обміну", - заявив Сайдік.

Разом з тим, підкреслив спецпредставник ОБСЄ, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

Як відомо, 29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків", - написала речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОБСЄДонбасполонені
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