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Саакашвілі не піде на допит

Вівторок, 5 грудня 2017, 22:16

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Сакашвілі не планує приходити на допит у середу, 6 грудня.

Про це в коментарі УП сказала речниця "РНС" Мар'яна Почтар.

"Ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру", - заявила Почтар.

Також речниця додала, що у середу політик проведе брифінг під Верховною Радою, на якому разом з юристами пояснить ситуацію.

Раніше УП з посиланням на "Українські новини" писала, що Саакашвілі збирається прийти на допит у середу.

За словами речниці "РНС", ця новина є неправдивою.

Почтар спростувала інформацію про те, що речниця політика Дарина Чиж говорила з "Українськими новинами".

Водночас агентство наполягає - Чиж раніше заявляла, що "він ні від кого ховатися не буде і прийде на допит".

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Теми: Саакашвілідопитакції
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