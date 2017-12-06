"Спонтанні забаганки Луценка": Ситник і Холодницький лишаються в США

Директор Національного антикорупційного бюро та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не мають наміру на прохання генерального прокурора Юрія Луценка переривати свій візит до Вашингтона.

Про це вони заявили журналістам, повідомляє Радіо Свобода.

Артем Ситник і Назар Холодницький перебувають у Вашингтоні на запрошення організаторів Глобального форуму з повернення активів та для участі у додаткових зустрічах з високопосадовцями США.

Зокрема, Ситник розповів, що має низку запланованих зустрічей з високопосадовцями США на 6–7 грудня.

"У мене на середу та четвер заздалегідь заплановані дуже важливі зустрічі з керівництвом низки правоохоронних та державних органів США. Серед них – керівництво ФБР, Державного департаменту, матиму зустріч з керівником Світового банку. Тому виконувати спонтанні забаганки генпрокурора наміру не маю, але, звісно, буду дивитись по ситуації і при необхідності буду робити все, щоб скоріше повернутись в Україну", – сказав він.

Водночас Назар Холодницький повідомив, що перебуватиме у США до 12 грудня.

"Відрядження заплановано до 12 грудня, бо на ці дати організована низка зустрічей. Я не можу просто взяти і повідомити колегам з ФБР, Державного департаменту, сенаторам та конгресменам, що зустрічі переносяться або скасовуються, оскільки у них також є графік. Ці зустрічі готувались місяцями, їхнє скасування було б шкідливим для антикорупційних органів України та держави в цілому", – сказав Холодницький.

Як розповіли УП в САП, жодної телеграми, про яку говорив Луценко, у відомстві не отримували.

Як відомо, 5 грудня з трибуни парламенту генпрокурор Юрій Луценко попросив Верховну Раду відкликати з США керівництво НАБУ і САП для звіту у парламенті.

Він також закликав спікера Андрія Парубія відправити з цього приводу телеграму до Вашингтона.

раніше 5 грудня народні депутати проголосували за те, щоб на пленарному засіданні виступили генпрокурор Юрій Луценко, глава САП Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник і глава СБУ Василь Грицак і пояснили парламенту ситуацію з конфліктом між ГПУ і НАБУ, а також затримання Міхеіла Саакашвілі.

Про затримання на хабарі агента НАБУ, зрив спецоперації і конфлікт між ГПУ і НАБУ читайте у матеріалі УП "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"