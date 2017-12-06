Луценко: Саакашвілі з бойовиками захопив комітет Ради

Генпрокурор Юрій Луценко розкрив подробиці спроби затримання Міхеіла Саакашвілі у середу вранці.

Про це 6 грудня він повідомив у Верховній Раді.

"Сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його (Саакашвілі – ред.) затримати і доправити до слідчого, але він з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там зволили відпочивати", - розповів чиновник.

Про який саме комітет йдеться, він не сказав.

За словами генпрокурора, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

"Ми терпеливі. Скільки мотузочці не витися, все одно вона приведе до слідчого. Це точно буде", - наголосив Луценко.

Він повідомив також, що зараз питанням затримання Саакашвілі займаються поліція та СБУ.

"Що вони роблять і будуть робити, поки його не затримають", - додав генпрокурор.

Він зазначив, що перед силовиками стоїть завдання при цьому "максимально м'яко ставитися до інших громадян".

"Що буде далі з Саакашвілі, залежить від нього", - підкреслив голова ГПУ.

Як відомо, близько 6 ранку в середу правоохоронці провели спробу штурму наметового містечка прихильників Саакашвілі в столичному Маріїнському парку.

Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.

Тоді з'ясувалося, що екс-президент Грузії перебуває в готелі "Київ" "під охороною".

Пізніше Саакашвілі провів прес-конференцію на площі Конституції перед Верховною Радою, де заявив, що не піде на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку під парламентом.

Євген Кізілов, УП