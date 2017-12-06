Саакашвілі покликав слідчих у наметове містечко

Лідер "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не піде на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку під Верховною Радою.

Про це він сказав на прес-конференції на площі Конституції 6 грудня.

"Я хочу заявити наступне: я не буду ходити ні до якого лже-генпрокурора. Він двієчник, безграмотний, незаконний. І я не вважаю його генпрокурором. Я готовий прийняти слідчих тут у таборі", - сказав Саакашвілі.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали.

Однак активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

Вранці 6 грудня екс-президент Грузії прийшов під Верховну Раду.

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