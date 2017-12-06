Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков під час візиту до Франції зустрічався з Коломойським - джерела

Середа, 6 грудня 2017, 13:39
Аваков під час візиту до Франції зустрічався з Коломойським - джерела

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у середині листопада зустрічався в Ліоні з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це "Українській правді" стало відомо від двох співрозмовників – в оточенні міністра і олігарха.

За словами одного зі співрозмовників, зустріч відбулася під час офіційного візиту міністра внутрішніх справ, де він зустрічався з керівництвом Інтерполу.

Аваков у коментарі "Українській правді" розповів, що зустрічався з директором Інтерполу Штоком і його двома заступниками, а з Коломойським тільки розмовляв.

"Разів зо три за весь час поїздки", - заявив міністр.

У коментарі "Українській правді" Коломойський заявив:

"По телефону ми спілкуємося, але не зустрічалися вже давно".

Як повідомляється на сайті МВС від 22 листопада, Арсен Аваков зустрічався в Ліоні з Генсекретарем Інтерполу Юргеном Штоком.

Також він мав зустріч з міністром внутрішніх справ Франції Жераром Колломбом.

Як відомо, у вересні "Українська правда" повідомляла, що колишній глава Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі 7 вересня зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Теми: АваковСаакашвіліКоломойськийІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: