Аваков під час візиту до Франції зустрічався з Коломойським - джерела

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у середині листопада зустрічався в Ліоні з олігархом Ігорем Коломойським.



Про це "Українській правді" стало відомо від двох співрозмовників – в оточенні міністра і олігарха.



За словами одного зі співрозмовників, зустріч відбулася під час офіційного візиту міністра внутрішніх справ, де він зустрічався з керівництвом Інтерполу.



Аваков у коментарі "Українській правді" розповів, що зустрічався з директором Інтерполу Штоком і його двома заступниками, а з Коломойським тільки розмовляв.



"Разів зо три за весь час поїздки", - заявив міністр.



У коментарі "Українській правді" Коломойський заявив:



"По телефону ми спілкуємося, але не зустрічалися вже давно".



Як повідомляється на сайті МВС від 22 листопада, Арсен Аваков зустрічався в Ліоні з Генсекретарем Інтерполу Юргеном Штоком.



Також він мав зустріч з міністром внутрішніх справ Франції Жераром Колломбом.



Як відомо, у вересні "Українська правда" повідомляла, що колишній глава Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі 7 вересня зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.