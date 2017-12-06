Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Конституційний суд може опинитися за межами легітимності – судді

Середа, 6 грудня 2017, 15:41

Конституційний суд може стати порушником Конституції  та поставити під сумнів легітимність своєї діяльності.

Про це йдеться у письмовому зверненні 4-ох діючих суддів КСУ до в.о. голови КСУ – Віктора Кривенка, яке є в розпорядженні "Української правди".

Судді звертають увагу на те, що новий закон про КСУ передбачає функціонування в складі суду сенатів та колегій, однак, за їхніми словами, Кривенко вніс пропозицію створення цих органів, яка йде в розріз із законом.

Зокрема, згідно з положеннями закону такі органи можуть бути утворені виключно на спеціальному пленарному засіданні КСУ "у порядку, встановленому регламентом".

Водночас такого Регламенту  на сьогодні досі не ухвалено, оскільки всередині суду не можуть дійти компромісу щодо його тексту.

Судді пояснюють, що включення до порядку денного Кривенком питання про утворення сенатів та колегій КСУ є намаганням сформувати конституційну структуру КСУ в незаконний спосіб, що в свою чергу призведе до повної делегалізації найвищого органу конституційної юрисдикції.

Відсутність затвердженого Регламенту також унеможливлює старт розгляду конституційних скарг від громадян.

 
 

Як відомо, впродовж 2017 року Конституційний суд ухвалив лише одне рішення.

Крім цього вже більше 2 років триває розгляд люстраційного закону всупереч дозволеному 1 календарному місяцю.

Суд також з третьої спроби не зміг обрати повноцінного голову КСУ, оскільки у листопаді 2017 року це питання не змогли навіть включити до порядку денного через нестачу голосів суддів.

Українська правда
Теми: КС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: