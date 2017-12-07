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ОБСЄ хоче співпрацювати з ООН в питанні миротворців на Донбасі

Четвер, 7 грудня 2017, 12:43

Організація з безпеки і співробітництва в Європі має бути залучена в процес планування розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер на засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ, повідомляє ZN.UA.

"Ми готові співпрацювати з ООН щодо будь-яких конкретних пропозицій, які надійдуть від Ради безпеки ООН, і ОБСЄ слід бути тісно залученою в процес планування", - сказав Гремінгер.

Він нагадав про те, що організація є давнім партнером ООН у "врегулюванні конфліктів, у вирішенні конфліктів та у відновленні після них".

Гремінгенр також заявив, що стурбований ескалацією збройного конфлікту на сході України.

"Ми повинні докладати більше зусиль, щоб вийти з політичного глухого кута і домогтися виконання мінських домовленостей усіма сторонами", - підкреслив генсек ОБСЄ.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада Волкер передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

Раніше Волкер припускав, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця 2017 року.

Теми: миротворціДонбасООНОБСЄ
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