Суд у справі Януковича викликав на допит Порошенка, Парубія та Турчинова

Суд вирішив допитати у справі про держзраду Віктора Януковича - президента Петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Відповідне рішення ухвалив Оболонський райсуд Києва на засіданні у четвер, передають "Українські новини".

Також на допит покличуть міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Про це суд пропросила сторона звинувачення.

На думку прокурорів, Парубій і Турчинов можуть надати суду докази державної зради Януковича, а секретар РНБО ще й повідомити обставини захоплення Криму.

Також прокурор зазначив, що тільки Порошенко не був допитаний на стадії досудового розслідування.

На думку сторони звинувачення, Порошенко може надати суду докази самоусунення Януковича від посади президента і обставини захоплення Криму Росією.

Суд розглянув клопотання прокуратури про допит понад 100 свідків, проте ухвалив викликати тільки 32 з них.

Крім того, суд планує допитати командувача Військово-морських сил Ігоря Воронченко, колишнього голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка, екс-міністра оборони Ігоря Тенюха, екс-главу Генштабу Володимира Заману, екс-главу Державної прикордонної служби Миколу Литвина і колишнього першого заступника голови Прикордонної служби Павла Шишоліна.

Також будуть допитані посол в Польщі Андрій Дещиця та посол в ООН Володимир Єльченко, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і екс-заступник міністра Андрій Олефіров.

Викликані на допит депутати: Рефат Чубаров, Юлій Мамчур (обидва - "Блок Петра Порошенко") і Андрій Сенченко ("Батьківщина").

Крім того, викликаний і екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Прокуратура пообіцяла суду забезпечити явку всіх свідків на допит.

Після цього суд переніс засідання на 11 грудня. На ньому планується дослідити докази сторони захисту, а також допитати 2 свідків сторони звинувачення.

Хто саме буде допитаний, суд не уточнив.

Як відомо, окрім інших справ, Януковича підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участі в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід із цього процесу.

Лінгвістична експертиза не встановила у публічних виступах екс-президента Віктора Януковича заклики до зміни конституційного ладу в Україні.