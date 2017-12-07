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Рада продовжила фінансову підтримку телерадіокомпаній з Криму

Четвер, 7 грудня 2017, 20:00

Парламент скасував обмеження в термінах дії положення щодо надання з держбюджету фінансової підтримки телерадіокомпаніям, які працюють на території окупованого Криму та Севастополя і надають інформаційні послуги.

За ухвалення відповідного законопроекту № 7345 в цілому проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226, передає "Укрінформ".

Наразі згідно з положеннями абзацу другого пункту 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу, встановлювалося, що у 2016 році, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього кодексу, Кабмін може визначати напрями використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території АР Крим та Севастополя і надають інформаційні послуги.

Ухваливши закон, депутати продовжили надавати фінансову підтримку телерадіокомпаніям, які функціонували на території АР Крим та Севастополя і надають інформаційні послуги, виключивши із пункту 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу слова і цифри "у 2016 році".

Надалі надання фінансової підтримки зазначеним ТРК, за інформацією міністерства фінансів, здійснюватиметься за рахунок і у межах коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501120 "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України".

Відповідно, реалізація закону не потребує додаткових коштів з держбюджету.

Теми: Верховна РадаКримЗМІмедіа
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