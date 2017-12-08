Справа MH17: Фігурант "Дельфін" був російським генералом

Ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.



Це встановили у спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider, хоча сам Ткачов заперечує, що був в Україні.



Те, що голос розшукуваного слідством чоловіка з позивним "Дельфін" ідентичний голосу генерала Ткачова, підтвердили дві незалежні експертизи.





28 вересня 2016 року очолювана Нідерландами Спільна слідча група (ССГ) опублікувала заклик до свідків про сприяння в упізнанні людей, підозрюваних у причетності до катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній. Один із них мав позивний "Дельфін", а в перехоплених телефонних розмовах до нього зверталися "Микола Федорович". Інший – "Оріон" (Андрій Іванович).



ССГ не уточнює, яку саме роль ці люди зіграли в трагедії, але зараховує їх до ключових фігурантів цієї справи.



У перехопленому записі до "Дельфіна" звертаються "Микола Федорович", не називаючи його прізвища. Учасники бойових дій не завжди називають реальні імена, але те, що "Дельфін" інстинктивно виправляє "Оріона", коли той помилково називає його "Федір Миколайович", радше вказував на реальність імені.



"Оріон", звітуючи перед "Дельфіном", називає його на "Ви" (той – на "ти"), згадує "бойовий статут" і відмовляє від приїзду в зону бойових дій через небезпеку.



Близький до сепаратистів кримський блогер Борис Рожин, називав "Дельфіна" "відпускником-куратором", який приїхав з Росії для формування "армійської структури" т.зв. "ЛНР".



За його інформацією, "Дельфін" був у генеральському званні і займався оперативним керівництвом "загонів ополчення" з Краснодона. Принаймні, в серпні-вересні 2014 року (у жовтні-листопаді там уже з'явився "Тамбов" – Сергій Кузовлєв).



Ігор Гіркін (Стрєлков) у розмові з The Insider повідомив, що зустрічався з "Дельфіном" і "Оріоном" у штабі в Краснодоні наприкінці липня. За його відомостями, "Дельфін" був відставним російським генералом.



Серед російських генералів, знайдених Bellingcat і The Insider у відкритому доступі, тільки один Микола Федорович – Ткачов.

Він брав участь у чеченських війнах, служив у різних військових округах, дослужився до генерал-полковника і командувача в/ч 20650, розформованої 8 вересня 2014 року. Сам звільнений 10 грудня 2010 року. З лютого 2011 року по серпень 2012-го Ткачов був головним військовим радником у Сирії.

У розмові з "The Insider" Ткачов заявив, що після повернення з Сирії він став головним інспектором Центрального військового округу, а в 2017 році став також головою опікунської ради Єкатеринбурзького військового училища. При цьому він стверджує, що з 2012 року він "із Єкатеринбурга нікуди не виїжджав" і в Україні в 2014 році не був.

Генерал-полковник Ткачов (ліворуч),

міністр оборони Сирії Дауд Раджа (у центрі),

генерал-майор Кужеєв (праворуч)

Дослідники звірили голос із прослушки з голосом Ткачова, записавши заради цього інтерв'ю з ним про Суворівськке училище (в жовтні і листопаді 2017 року).



Для точної звірки The Insider і Bellingcat звернулися до Національного центру медіа-криміналістики Університету Колорадо в Денвері і Литовського центру судової експертизи. Університет Колорадо оцінював сам голос за допомогою автоматизованої системи, а Литовський центр використовував також лінгвістичний аналіз.

Університет Колорадо зробив висновок, що ймовірність того, що "Дельфін" і Ткачов одна особа – "в 428 разів вище того, що "Дельфін" – це інша людина".



Литовський центр судової експертизи порівняла особливості мови і голосу із записів. Із чотирьох фрагментів голосу "Дельфіна" два отримали оцінку "ймовірний збіг" і два "збіг із високим ступенем імовірності".



Тобто висновки обох голосових експертиз вказують на те, що "Дельфін" і генерал Ткачов із дуже високим ступенем ймовірності є однією й тою ж особою.

Як відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").