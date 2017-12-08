Колмогоров захворів – розгляд справи перенесли

Розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, обвинуваченого у вбивстві людини на посту 2014 року, перенесли у зв’язку з тим, що Колмогоров захворів.

Про це "Українській правді" повідомила помічник судді Приморського райсуду Маріуполя, Матус Тетяна.

"Засідання сьогодні відбулося, проте обвинувачений не з'явився. Розгляд справи відкладено", - сказала Матус.

Вона уточнила, що Колмогоров захворів, про що надав суду відповідні документи – довідку з лікарні.

"Засідання перенесли на 11:00 21 грудня", - сказала Матус.

Як повідомила адвокат обвинуваченого Оксана Моравська, Колмогоров не зміг бути присутнім на судовому засіданні, оскільки перебуває на стаціонарному лікуванні.

На що саме хворіє прикордонник, вона говорити відмовилася:

"Це є медичною таємницею. Особа має право не розголошувати свій діагноз. Але пан Колмогоров останні 2,5 роки перебував у не найкращих умовах. Зараз йому треба зайнятися здоров'ям".

Моравська запевнила, що захист готовий до судових засідань.

Водночас вона не змогла спрогнозувати, чи буде присутнім Колмогоров на засіданні 21 грудня, зазначивши, що все залежатиме від самопочуття прикордонника і ефективності лікування.

Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу Колмогорова. Також суд постановив звільнити прикордонника з-під варти.

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