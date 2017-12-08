Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували докази

П'ятниця, 8 грудня 2017, 14:13
НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували докази

Працівники НАБУ провели два санкціоновані обшуки в будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства.

Про це йдеться у повідомленні відомства на офіційному сайті.

"Невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявили, що доступ до зазначених матеріалів детективам НАБУ санкціоновано 23 листопада 2017 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва.

"Відповідно до цієї ухвали, Мін'юст був зобов’язаний надати запитувані відомості до Національного Бюро. Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено. Слідчу дію проведено на підставі ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів", - заявили у бюро.

Водночас там підтвердили, що детективи обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін'юсту, "під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду".

"Відтак, замість робити емоційні заяви, Міністерству юстиції варто було б з’ясувати, чому службові документи, які мали бути надані НАБУ на виконання ухвали суду, опинилися вдома у співробітника", - заявили в НАБУ.

Вказується, що наразі детективи НАБУ звертаються до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів.

"Розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ здійснюють з червня 2017 року. Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України", - повідомили у бюро.

Як відомо, у п’ятницю в Мін'юсті заявили, що до міністерства увірвались працівники НАБУ.  Також там заявили, що працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУобшукиМін'юст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: