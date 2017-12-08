НАБУ розповіло про обшуки в Мін'юсті: Рятували докази

Працівники НАБУ провели два санкціоновані обшуки в будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства.

Про це йдеться у повідомленні відомства на офіційному сайті.

"Невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявили, що доступ до зазначених матеріалів детективам НАБУ санкціоновано 23 листопада 2017 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва.

"Відповідно до цієї ухвали, Мін'юст був зобов’язаний надати запитувані відомості до Національного Бюро. Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено. Слідчу дію проведено на підставі ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів", - заявили у бюро.

Водночас там підтвердили, що детективи обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін'юсту, "під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду".

"Відтак, замість робити емоційні заяви, Міністерству юстиції варто було б з’ясувати, чому службові документи, які мали бути надані НАБУ на виконання ухвали суду, опинилися вдома у співробітника", - заявили в НАБУ.

Вказується, що наразі детективи НАБУ звертаються до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів.

"Розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ здійснюють з червня 2017 року. Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України", - повідомили у бюро.

Як відомо, у п’ятницю в Мін'юсті заявили, що до міністерства увірвались працівники НАБУ. Також там заявили, що працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.