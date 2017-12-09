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Шкіряк: Правоохоронці не розганятимуть наметове містечко під Радою

Субота, 9 грудня 2017, 00:32

Правоохоронці не будуть здійснювати будь-яких силових дій стосовно наметового містечка під Верховною Радою.

Про це написав радник глави МВС Зорян Шкіряк у facebook. 

"Інформація, що позповсюджується в мережі членами проросійської секти "РНС" про буцімто підготовку штурму - це фейк і відверта брехня! Їхня мета подальше сіяння паніки і нагнітання істерії в суспільстві", - заявив він.

Шкіряк звинуватив активістів "Руху нових сил" і прихильників Міхеїла Саакашвілі у підбурюванні до протистояння з правоохоронцями.

"Але ми їм жодного шансу не дамо! Наші підрозділи будуть діяти виключно в рамках Законів і Конституції, максимально уникаючи загострень і протистоянь. Це чітка базова позиція міністра МВС Арсена Авакова", - написав він.

Водночас радник міністра МВС закликав учасників масових акцій не вдаватися до протиправних дій і не брати участь в провокаціях, котрі можуть спровокувати силове протистояння.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно постанови, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Водночас, під ІТТ на Аскольдовому провулку, де утримують Саакашвілі, силовики посилюють охорону.  Наразі біля будівлі перебуває близько 150 осіб.

Теми: Саакашвіліполіція
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