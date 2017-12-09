ГПУ: Слідічі дії щодо Саакашвілі відбуваються у присутності адвокатів

В Генпрокуратурі повідомили, що адвокати присутні під час проведення слідчих дій із затриманим лідером "Руху нових сил" Міхеїлом Саакашвілі.

Про це прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган написала у facebook.

"Невідкладні першочергові слідчі дії із затриманим М.Саакашвілі тривають. Присутні адвокати затриманого. Всі дії відбуваються із дотриманням процесуального законодавства", - заявила вона.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.