ГПУ: Слідічі дії щодо Саакашвілі відбуваються у присутності адвокатів
Субота, 9 грудня 2017, 01:11
В Генпрокуратурі повідомили, що адвокати присутні під час проведення слідчих дій із затриманим лідером "Руху нових сил" Міхеїлом Саакашвілі.
Про це прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган написала у facebook.
"Невідкладні першочергові слідчі дії із затриманим М.Саакашвілі тривають. Присутні адвокати затриманого. Всі дії відбуваються із дотриманням процесуального законодавства", - заявила вона.
Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.